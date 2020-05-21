Женщина не заметила беременности и неожиданно родила 

Жительница американского штата Хьюстон, штат Техас, не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Об этом сообщает KTRK-TV.

Родители ребенка Синди (Cindy) и Крис (Chris) утверждают, что ничто не указывало на беременность. За девять месяцев Синди прибавила лишь 4,5 килограмма, у нее не прерывались месячные. Даже после начала родовых схваток она не понимала, что происходит.

«У меня начались колики, и я пошла в ванную, как всегда в таких случаях, — говорит женщина. — Часа не прошло — и он появился на свет. Не было даже ощущения, что нужно тужиться, почувствовала только, что тело тужится само, и после этого ребенок вышел очень быстро». Новорожденнный весил 2268 граммов.

Поскольку Крис был у родственников, Синди сама вызвала скорую помощь и уехала в больницу. По словам мужчины, он не сразу поверил, что стал отцом.

«Кончилось тем, что она дала мне поговорить с врачами по Facetime, — рассказывает он. — Только тогда до меня дошло: "Она вовсе не выдумывает"».

В 2019 году сообщалось, что в британском городе Манчестер женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.