Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подсчитана доля детей среди заразившихся коронавирусом в России 

Lenta.ru 1 час назад
Названа доля детей, заразившихся коронавирусом в РФ
Фото: Lenta.ru
Доля детей среди заразившихся коронавирусом в России составляет не более семи процентов. Об этом на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию вел телеканал Россия 24 на своем YouTube-канале.
Попова заметила, что в течении последних десяти дней в стране наблюдаются ежедневные снижения регистрируемых случаев заражения коронавирусом. «Это очень позитивный показатель», — сказала она.
Шестой день подряд в России за сутки выявляют менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявлено 8849 новых случаев в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.
Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Видео дня. Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Последние новости
Путин объявил дату начала ЕГЭ Путин объявил дату начала ЕГЭ Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Раскрыт образ жизни россиян после пандемии
Женский форум
Дети , Анна Попова , Владимир Путин , ВОЗ , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подготовится к собеседованию онлайн
Как подготовится к собеседованию онлайн
Как наладить контакт, если вы стали отдаляться
Как наладить контакт, если вы стали отдаляться
Похудевшая на карантине поделилась секретом
Похудевшая на карантине поделилась секретом
Русская красавица покоряет США
Русская красавица покоряет США
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Клипы российских звезд, взбесившие публику
10:37
Клипы российских звезд, взбесившие публику
Звёзды
Составлено меню для профилактики болезней легких
03:10
Составлено меню для профилактики болезней легких
Еда Здоровье
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
03:18
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
Дом и сад
Анна Нетребко показала изменения фигуры
03:00
Анна Нетребко показала изменения фигуры
Звёзды Красота
Какой сыр поможет похудеть
06:04
Какой сыр поможет похудеть
Еда Здоровье
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
04:05
Максим Галкин записал гимн самоизоляции
Звёзды
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение