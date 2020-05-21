Стало известно, что будет с ЕГЭ

Президент России Владимир Путин рассказал, как пройдет Единый государственный экзамен в этом году. Об этом он сообщил на совещании по ситуации с образованием, пишет РБК.
Так, основной этап ЕГЭ начнется 29 июня. Сдавать экзамен будут только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. Оценки в аттестаты ученикам выставят по итогам года.
Те школьники, которые не смогут по весомым причинам сдать экзамен в июне, смогут сделать это в августе.
Кроме того, в этом году отменят призыв на военную службу для выпускников. А в вузах страны создадут дополнительные бюджетные места по приоритетным направлениям.
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