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Стало известно, что будет с ЕГЭ в этом году 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Стало известно, что будет с ЕГЭ
Фото: depositphotos.com
Президент России Владимир Путин рассказал, как пройдет Единый государственный экзамен в этом году. Об этом он сообщил на совещании по ситуации с образованием, пишет РБК.
Так, основной этап ЕГЭ начнется 29 июня. Сдавать экзамен будут только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. Оценки в аттестаты ученикам выставят по итогам года.
Те школьники, которые не смогут по весомым причинам сдать экзамен в июне, смогут сделать это в августе.
Кроме того, в этом году отменят призыв на военную службу для выпускников. А в вузах страны создадут дополнительные бюджетные места по приоритетным направлениям.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа доля детей с COVID-19 в России.
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Дети , Владимир Путин
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