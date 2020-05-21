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«На регулярной основе»: семилетний сын Рудковской и Плющенко приобщился к боксу 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Ранее маленький Саша много времени проводил на катке, тренировал футбольные навыки, участвовал в модных показах и фотосессиях.
До пандемии коронавируса распорядок дня маленького Саши был расписан буквально по минутам: так, мальчик много тренировался на льду, после катания на коньках оттачивал футбольные навыки, на регулярной основе участвовал в модных показах и фотосессиях, периодически появлялся со звездными родителями на светских выходах, а также гастролировал вместе с Плющенко-старшим за рубежом.
Опасная болезнь внесла в будничную жизнь Гном Гномыча коррективы: мальчик стал больше времени проводить дома, а также открывает для себя новые спортивные направления.
На личной странице сына Рудковская разместила видео с домашней тренировки Саши по боксу. Ребенка вызвался тренировать чемпион мира Александр Липовой. Специально для занятий Плющенко прикупил сыну профильные перчатки, которые Саша опробовал на днях.
«Важно тренировать все группы мышц. Тренировки с Липовым теперь в моем графике будут на регулярной основе», — сопровождает кадры подпись.
Стоит сказать, что Саша уже делает определенные успехи. Так, Плющенко-младший уверенно держит стойку, а его удар уже можно назвать достаточно выверенным. Судя по всему, в семье продюсера уверены — мальчик должен научиться защищать себя не только словесно, но и физически.
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