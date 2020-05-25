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Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали новые родители 

Диана Товсепова 7 часов назад
Пятилетней девочке, прожившей всю жизнь в московской клинике "Мать и дитя", нашли новых родителей. Об этом СМИ сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Так, в 2014 году девочка родилась недоношенной и проходила восстановление в клинике, но родители, якобы опасаясь за ее жизнь, никак не забирали ее из учреждения. При этом они пять лет платили по миллиону рублей в месяц, чтобы ребенок оставался в перинатальном центре. Мать девочки отказывалась ее забирать, потому как была уверена, что выписка несет угрозу здоровью ребенка.
Сейчас же Мосгорсуд решил судьбу малышки, признав законным ее передачу органам опеки. Родителям девочки, которые ранее были ограничены в правах, отказали в апелляции.
"Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса", — рассказала Ольга Ярославская.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в Дании принято оставлять детей в колясках на улице.
Женский форум
Дети , Видео , Мосгорсуд
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