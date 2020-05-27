Как отсутствие границ рождают в детях зависимости

Психолог Анастасия Бек — о том, почему так важно воспитывать у ваших наследников силу воли.

Некоторые современные методы воспитания основаны на вседозволенности. Ребенок — это личность, которая имеет право делать все, что ей заблагорассудится, приобретая таким образом опыт. Однако врачи, которые работают с подростками, подверженными разного рода зависимостям, видят причину такого поведения именно в отсутствии границ и умения ждать. Почему так важно воспитывать в детях силу воли?

В основе работы с зависимыми подростками лежит метакогнитивная терапия Эдриана Уэллса. Уэллс — талантливый ученый, клинический психолог, профессор Манчестерского университета. Он доказал, что формирование зависимости связано либо с неумением контролировать желания (импульсивностью), либо с «застреванием» человека в каких-то негативных, тревожных состояниях, из которых он не умеет выходить конструктивно (тревожностью).

Высокая импульсивность. Это когда вы сидите на диете. Но вдруг открываете холодильник и видите там торт. Раз — и торт оказался у вас во рту, а вы этого даже не заметили. Вы не смогли остановить себя от нарушения запрета, более того, возможно, вы даже не помните, как его нарушили. У людей, которых с детства учили выдержке и умению ждать, как правило, не возникает проблем с «тортом». Потому что у них при возникновении желания получить какое-то удовольствие включается отлаженный процесс торможения. Высокая же импульсивность свойственна подросткам и взрослым, склонным к алкогольной и наркозависимости. Любопытно, что это не свойство личности, а скорее тип организации нервной системы — когда процесс возбуждения сильнее, чем процесс торможения, который в данном случае недоразвит.

Высокая тревожность. По сути, она вызвана тем же неумением включать процесс торможения. Тревожные люди болезненно и мгновенно реагируют на любую негативную информацию, крайне обидчивы, склонны «переживать» неприятные разговоры и события неделями. Вроде бы психика должна «отодвинуть» негатив, дав место для конструктивного отношения к проблеме, её решения, но этого не происходит. В результате человек впадает в панику или даже депрессию, выход из которых видит в уходе от реальности (алкоголе, наркотиках, компьютерных играх).

5 интересных фактов об импульсивности и тревожности

1. Высокая импульсивность — это детское качество, обусловленное недоразвитостью нервной системы. С возрастом оно нивелируется. Тем не менее импульсивные взрослые, как правило, экстраверты, они открыты миру и новым впечатлением, быстро реагируют на информацию и любые раздражители, включаются в процессы, но так же быстро остывают. У детей важно воспитывать выдержку, обозначать границы. Сладкое — после обеда, смартфон — после ужина и только на полчаса и так далее. Таким образом мы помогаем их нервной системе «повзрослеть», а значит, противостоять соблазнам и контролировать эмоции во взрослом возрасте.

2. Высокая тревожность больше свойственна людям, которые по своей ментальной организации напоминают тяжеловоз. Они долго думают, взвешивают все «за» и «против», разгоняются, зато потом их сложно столкнуть с пути. Если вы замечаете такие качества в ребенке, важно его поддерживать, подбадривать, снимать эту неуверенность и тревожность.

3. Проблема тревожных людей в том, что они не способны выйти из ловушки переживаний, переключиться на что-то иное. От тревоги они часто убегают в алкоголизм или наркоманию. Зависимость делает их еще более тревожными. Они живут в предчувствии беды. Один из первых этапов лечения — это снятие тревожности медикаментозным путем.

4. У тревожных и импульсивных людей, как правило, есть проблемы с непроизвольным вниманием. Непосредственное внимание — это то, на чем мы неосознанно акцентируемся в течение дня. Цвет стен в комнате, в которую мы зашли, лицо курьера, привезшего заказ — все это мозг должен запоминать автоматически. Это говорит о том, что человек не «витает в облаках», а адекватно взаимодействует с внешней средой, живет «здесь и сейчас», концентрируется на окружении, а не на своих переживаниях или розовых мечтах. Непроизвольное внимание — очень полезная штука для качества жизни.

5. Есть простое упражнение, которое тренирует это непроизвольное внимание и у детей, и у взрослых, то есть позволяет быть включенным в реальность, а значит, управлять как импульсивностью, так и тревожностью — основными провокаторами зависимостей. Задача — в течение десяти минут концентрироваться на моменте. Это может быть хруст снега, если вы идете по улице, или шум дождя. Или обстановка в комнате — считайте все углы, запоминайте детали интерьера. Делайте так, как только ощущаете, что чувствуете тревогу или непреодолимое желание съесть запрещенный торт. Расскажите об этом упражнении детям — оно полезно всем. Тренируйте в них выдержку, умение находиться в моменте — это научит не только управлять эмоциями, но и убережет их от аддикций в более взрослом возрасте.