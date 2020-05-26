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Японские эксперты рассказали о вреде масок для детей младше двух лет 

Газета.Ru и ещё 6 18 часов назад
Японские эксперты рассказали о вреде масок для детей младше двух лет
Фото: Газета.Ru
Ношение медицинских масок для детей младше двух лет может быть опасным, так они могут привести к удушью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предупреждение Японской ассоциации педиатров.
Специалисты поясняют, что у детей узкие дыхательные пути, маски могут затруднить им дыхание, а это приведет к удушью.
Кроме того, малыши могут столкнуться с нагрузкой на сердце, а в жаркую погоду получить тепловой удар.
"Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье", — уточнил глава ассоциации Акира Камикава.
В Японии продаются медицинские маски, предназначенные для детей. Обычно на их упаковке указано, что их можно носить с трех лет. Некоторые производители иногда пишут в рекомендациях к использованию масок «для детей старше двух лет».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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