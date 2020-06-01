Во время пандемии мы все проводим больше времени с близкими и многих это действительно радует. Можно больше общаться с родными и налаживать утерянные связи. Но только не в том случае, если вашим родным очень мало лет — карантин для многих семей с детьми стал настоящим кошмаром.

Дети, отлученные от школ и общения со сверстниками, отрываются во всю в пределах своих домов. Разрисованные обои, постоянно грязные полы и ежедневные придумки малышей спустя недели самоизоляции заставляют семьи трепетать о ужаса. А что если родителям еще и приходится работать из дома?

"Рамблер" нашел самые сумасшедшие детские выходки, которые заставляют родителей умолять о помощи.