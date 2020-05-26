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В Минздраве заявили об опасности масок для детей 

Lenta.ru и ещё 2 9 часов назад
В Минздраве заявили об опасности масок для детей
Фото: ТАСС
Маски могут быть опасны для детей, их не рекомендуется надевать тем, кто младше трех лет. Об этом заявила врач-педиатр, руководитель пресс-службы ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Дарья Акоева, передает РИА Новости.
Акоева объяснила, что надетая на ребенка маска может мешать нормальному дыханию и затруднять его. Педиатр уточнила, что ребенок может не понять, что начал задыхаться, а родители могут это вовремя не заметить.
Это связано с физиологическими особенностями дыхательной системы детей такого возраста — они не умеют регулировать дыхание, как это делают взрослые, добавила эксперт.
Ранее врач-дерматолог рассказала, что при выборе между антисептиком и перчатками, правильнее предпочесть перчатки, чтобы защитить кожу от влияния дезинфицирующих средств. Если же использовать антисептики, то лучше всего выбирать те, которые не содержат спирт, чтобы избежать высушивания кожи. После мытья и обработки руки надо обязательно смазывать смягчающими кремами.
По данным на 26 мая, в России выявили 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 3633 летальных исхода и 118 796 случаев выздоровления.
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Дети , Минздрав РФ , РИА Новости
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