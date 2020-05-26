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В Минздраве назвали маски опасными для детей 

Елизавета Назарова 9 часов назад
В Минздраве назвали маски опасными для детей
Фото: depositphotos.com
Врач рассказал, что маски могут быть опасны для некоторых детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Дарью Акоеву.
Представитель министерства заявила, что маски опасны для маленьких детей до трех лет. Это связано с физиологическими особенностями дыхания, так как в раннем возрасте малыши не умеют его регулировать, как взрослые.
Акоева пояснила, что маски затрудняют и препятствуют дыханию детей. Маленький ребенок может не понять, что ему не хватает воздуха, а родители заметят это слишком поздно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников раскрыл вред антибактериального мыла.
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Дети , Минздрав РФ
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