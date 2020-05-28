6 принципов бабушек, которым нельзя следовать

Процесс воспитания детей в последние годы сильно поменялся в лучшую сторону. Современные родители готовы меняться ради детей: многие устаревшие принципы и мифы уходят в прошлое. Родители осознают, что их задача — вырастить гармоничную личность и выстроить доверительные, уважительные отношения с детьми на всю жизнь. Давайте разберемся, какие заветы наших бабушек и дедушек уже устарели. Автор: Ольга Малинкина, профессиональный психолог, методист компании Landybox, руководитель LandyClub, автор методики развития и подготовки детей к школе.

«Поорет и перестанет»

Доводилось ли вам слышать расхожий совет: «пусть ребенок проорется, легкие разовьет»? Наверняка! Это очень распространенный до сих пор стереотип, некоторые даже советуют не подходить к малышу, если он кричит меньше 15-20 минут подряд. На самом деле, за это время у ребенка успевает рухнуть целый мир.

Дело в том, что младенцы никогда не плачут без причины, «назло» или «просто так».

В ситуации, когда что-то произошло, малый почувствовал дискомфорт или беспокойство, он рассчитывает получить от родителей поддержку: хотя бы эмоциональную. Родителям важно взять малыша на руки. В противном случае, у ребенка формируется установка: мои нужды игнорируются, до меня никому нет дела. Эти базовые установки потом очень сложно снимать на терапии. Как психолог, я очень рада, что сейчас большинство родителей отказываются от техники «дай ребенку проораться» и активно берут малышей на руки. Это отличная профилактика тревожности, ночных страхов, запоров, сложных возрастных кризисов и доверия к миру.

«Не бери ребенка на руки — вырастет ручным и несамостоятельным»

Еще один очень устойчивый в сознании миф. С точки зрения психологии, все работает в обратном порядке: чем чаще ребенка берут на руки, тем быстрее он насыщается любовью и вниманием родителей и быстрее «сходит» с рук и становится самостоятельным. У таких детей формируется устойчивое ощущение поддержки родителей. При этом дети, ограниченные в тактильном контакте с родителями, вырастают тревожными. Поэтому берем детей не руки по первому требованию!

«Пусть все делает сам» и «Давай я, так будет быстрее»

Два крайних подхода в развитии самостоятельности ребенка. Одни считают, что малыш должен справляться со всем сам, пусть даже на простейшую аппликацию он потратит 3 часа. Другие — наоборот, стараются все сделать сами, так быстрее и чище. На самом деле, истина где-то посередине. Дети, за которых все делают мамы медленнее развиваются. Конечно, маме так удобнее, но это «удобство» скоротечно. Как правило, такие малыши потом, наоборот, становятся довольно сложными в общении, и мамы жалуются, что с ними не договоришься. Такой вот бумеранг.

Родители, которые все навешивают на ребенка и лишают его поддержки — другая крайность.

Иногда даже большие дети хотят, чтобы их одели и покормили: так они чувствуют себя любимыми и снимают тревожность. Как же быть? Как только ребенок научился делать что-то сам, даем ему свободу. Но если малыш приходит за помощью — не отказываем.

Отсюда как раз вытекает свежий тренд в воспитании — следование за ребенком. Не навязывание ему наших мнений, а поддержка его интересов. Мы следуем за малышом, параллельно предлагая ему другие вектора и направления с возможностью выбрать и отказаться от того, что не нравится.

«Только режимные дети вырастают здоровыми»

Раньше считалось, что ребенка здоровым можно вырастить только в строгом режиме. Есть дети, которым подходит такой режим — как правило, это дети тревожные, гиперактивные, с дефицитом и проблемами концентрации внимания. Им нужны границы, чтобы их не «уносило». При этом есть дети, которым вполне комфортно в плавающем режиме. А с жесткими рамками они не справляются. Здесь мы снова следуем за детьми и выбираем условный режим, который им будет подходить.

«Боится, значит, уважает»

Очень долгое время считалось, что авторитарный тип воспитания — самый эффективный. Дети послушные, сосредоточенные, побаиваются родителей. Что в этом плохого? Уровень страха детей снижается довольно быстро, они привыкают к наказаниям. И дальше их нужно либо стращать сильнее, либо они уходят в непослушание. Сейчас мы стоим воспитание на принципах общения с ребенком, уважительного отношения к нему, как к личности.

Это не общение на равных, это коммуникация с позиции «значимого взрослого».

Надо заслужить уважение детей не страхом и давлением, а собственным примером.

В любом случае договариваться с ребенком намного продуктивнее, чем наказывать.

Наказание — это просто безысходность и отчаяние родителя. Когда родитель не знает, как договориться, он начинает прибегать к другим механизмам влияния: крики, насилие, манипуляции, шантаж. В ответ, дети очень быстро осваивают подобные тактики и начинают вести себя аналогичным образом.

«Он еще слишком маленький, вырастет — поиграем»

Многие родители, чаще папы, не вкладываются сильно в детей в их первые годы жизни. Да, их еще нельзя взять с собой на рыбалку или футбол, поиграть в настолку и даже нормально поговорить. Однако первые годы жизни крайне важны: именно они определяют степень эмоциональной связи взрослого и ребенка. Если вам не удалось добиться доверия и установить отношения с маленьким ребенком, то и дальше вы будете как две параллельные прямые. Да, вы будете ходить в зоопарк и хорошо проводить время вместе, но реальной близости и откровенности не ждите.

ТОП-4 запросов, с которыми родители обращаются к психологам и нейропсихологам

Дошкольники, запрос: почему не говорит, почему проблемы с горшком/стулом

Часто дети не говорят из-за психологических факторов. Отсутствие речи — следствие гиперопеки или авторитарного стиля воспитания. Отказываясь говорить или ходить на горшок ребенок отстаивает свое право быть личностью. Это протест.

Часто проблемы с речью и стулом испытывают дети, которых часто критикуют: «ты делаешь неаккуратно/слишком медленно/неправильно» и т.д.

Какая профилактика? Мы всегда общаемся с ребенком с точки зрения поощрения. Не восхищаемся всем подряд, а находим только то, что заслуживает внимания. Дети очень быстро развиваются, поэтому для похвалы обычно не нужно искать особого повода.

Дошкольники, запрос: он/она агрессивно себя ведет.

Агрессия ребенка, чаще всего, связана либо с агрессией родителей, либо, наоборот, с повышенной эмоциональностью малыша, которую родители не могут направить в нужное русло. Тут нужно больше тактильного общения с ребенком — такие игры очень хорошо снижают агрессию.

Младшие школьники и школьники, запрос: он/она не хочет ничего со мной делать.

Проблема — продавили настолько, что ребенок считает общение с родителями непродуктивным и испытывает от него большой стресс. Решение: учимся возвращать доверие ребенка, больше играем, а не только воспитываем. Это нам даст возможность потом с ним качественнее общаться.

Подростки, запрос: взрослые некорректно со мной общаются

Современные дети более эмоциональные. Если раньше всякие шуточки, подколы и прочие способы взрослых самоутверждаться за счет ребенка, были более-менее приемлемыми, то сегодня дети остро на это реагируют и не хотят общаться с родителями. Чаще всего, это идет от мужчин, их в детстве не воспитали, они не получили базовый навык бережного отношения к детям.

Все эти захваты, шуточная борьба, выкручивание рук у детей, высмеивание их при других взрослых.

Решение: следим за тем, что говорим ребенку, просим рассказать, что задевает, чтобы исправить это. Важно также выслушать ребенка, не обесценивать его проблемы. Иначе у подростка сложится мнение, что он нелюбим и не понят.

Вместо заключения

Сегодня у родителей масса разных методик, которые помогают им с самого рождения быть внимательными, следовать за ребенком, с уважением относится к его интересам и учится договариваться. Начинать нужно с рождения, с совместного досуга и совместных игр. Тем более что сейчас для этого есть готовые технологии.

Сейчас на рынке довольно много профессиональных специалистов: это и психологи, и нейропсихологи. Не бойтесь обращаться к ним за советом. Каждый раз, когда ребенок проходит острый кризис — это знак того, что наши принципы и стиль воспитания устарели, надо что-то менять. Ребенок сам подскажет, что нужно менять — важно его услышать.

Если вы понимаете, что у вас есть какие-то личные триггеры: например, срываете на малыша, потом жалеете — это тоже можно отработать! Идите к психологу на терапию.

Важно понять, что наши дети могут стать намного лучше чем мы. Даже само их появление в нашей жизни — это уже шанс для нас стать лучше. Мы ведь не только растим детей, мы растем ВМЕСТЕ с ними. Многие родители реально готовы меняться ради детей. Наши малыши вырастут, а полученные навыки останутся с нами. К тому же при правильном подходе, мы сможем сохранить гармоничные и доверительные отношения с детьми на всю жизнь!