Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас

Пользователь Reddit с ником megs_wags рассказал, как пытался объяснить родителям, что такое сонный паралич, от которого он страдает последние несколько лет. Он нарисовал монстра, которого увидел во сне, чем привел мать и отца в ужас.
По словам рассказчика, его родители — ревностные католики.
«Настолько, что мой отец каждый раз, когда случается что-то плохое, считает, будто это дьявол атакует нас за потерю веры»,
— поделился megs_wags. Поэтому, когда он показал рисунок матери и отцу, те сильно испугались.
По телефону герою пришлось выслушивать панические рассуждения о том, что по ночам к нему приходит дьявол.
«Они хотели, чтобы я спал с библией или розарием (традиционные католические четки — прим. "Ленты.ру"), чтобы Сатана не украл мою душу»,
— рассказал он. Сейчас набожные родители юзера требуют, чтобы он сходил к священнику, а также чтобы его дом был освящен.
«В следующий раз, когда я к ним приеду, мама захочет изгнать из меня дьявола»,
— предположил пользователь.
В марте другой пользователь Reddit поведал, как однажды увидел сон об измене его жены и рассказал ей об этом. В итоге он случайно выяснил, что она ему действительно неверна.