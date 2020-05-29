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Сын показал монстра из своего сна и ужаснул родителей 

Мира Маркина 7 часов назад
Сын показал монстра из сна и ужаснул родителей
Фото: depositphotos.com
Сын нарисовал монстра, которого видел во сне, и ужаснул родителей.
Пользователь Reddit с ником megs_wags рассказал, как пытался объяснить матери и отцу, что такое сонный паралич, от которого он страдает уже несколько лет. Для этого он нарисовал чудовище, которое приходит к нему во сне, — рисунок привел взрослых в ужас.
Reddit
По словам megs_wags, его родители — ревностные католики:
"Настолько, что мой отец каждый раз, когда случается что-то плохое, считает, будто это дьявол атакует нас за потерю веры".
Именно поэтому рисунок сына их изрядно напугал.
"Они хотели, чтобы я спал с библией или розарием, чтобы Сатана не украл мою душу",
— пояснил пользователь.
По его словам, сейчас родители требуют, чтобы он сходил к священнику, а также, чтобы его дом был освящен:
"В следующий раз, когда я к ним приеду, мама захочет изгнать из меня дьявола".
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему курение отцов опаснее для ребенка, чем курение матерей.
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