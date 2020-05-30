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Раскрыта смертельная опасность коронавируса для детей 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыта смертельная опасность COVID-19 для детей
Фото: Lenta.ru
У детей, заразившихся коронавирусом, может развиваться смертельно опасный цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма. Об этом говорится в исследовании Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
В апреле американские врачи обнаружили тенденцию: у детей с положительным тестом на коронавирус все чаще начали выявлять симптомы, напоминающие синдром Кавасаки — редкое заболевание, сопровождающееся высокой температурой, сыпью, отеками и воспалениями, поражающими различные части тела.
Исследование показало, что у детей отсрочено начало цитокинового шторма, который может стать причиной смерти даже после излечения от коронавируса.
В отчете говорится о необходимости обращать внимание на диагностику подобных случаев даже если у детей отрицательные результаты тестов. Уточняется, что по меньшей мере у 100 детей в США был диагностирован синдром Кавасаки. Явление все чаще фиксируется и в Европе. Сейчас врачи выясняют, вызывает ли непосредственно коронавирус воспалительный синдром и как его лечить.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен появившимися в СМИ разных стран сообщениями о выявленном у детей загадочном синдроме, и призвал врачей обратить внимание на эту проблему.
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