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Пьющих родителей хотят начать принудительно лечить 

News.ru и ещё 1 16 часов назад
Пьющих родителей хотят начать принудительно лечить
Фото: News.ru
Поправки, которые позволят отправлять алкоголиков, имеющих детей, на принудительное лечение, могут внести в УК РФ и КоАП, рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Вопрос соблюдения прав ребёнка регулируется ст. 156 УК РФ о жестоком обращении с детьми. Изучив правоприменительную практику, учёные СПбГУ установили, что в 60% случаев эпизоды жестокости по отношению к несовершеннолетним происходили на фоне злоупотребления алкоголем, в 2% случаев по этой статье осуждали людей, зависимых от наркотиков. Большая часть осуждённых, 76%, — матери, имеющие проблемы с алкоголем, передаёт «Парламентская газета».
Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн считает, что допускать злоупотребляющих алкоголем или психоактивными веществами родителей к детям можно лишь после успешного прохождения зависимыми курса лечения и реабилитации.
Оксана Пушкина также предлагает установить в отношении осуждённых по статье 156 УК РФ административный надзор и ряд запретительных мер. Наказание должно предусматривать помещение в наркологический диспансер для принудительного лечения от алкогольной зависимости, и этот вопрос уже прорабатывается, подчеркнула депутат.
Как писал NEWS.ru ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что защита прав и интересов российских детей — это важнейшая часть социальной политики страны.
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Дети , Валентина Матвиенко , Оксана Пушкина , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета
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