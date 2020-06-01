Пьющих родителей хотят начать принудительно лечить 

Поправки, которые позволят отправлять алкоголиков, имеющих детей, на принудительное лечение, могут внести в УК РФ и КоАП, рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Вопрос соблюдения прав ребёнка регулируется ст. 156 УК РФ о жестоком обращении с детьми. Изучив правоприменительную практику, учёные СПбГУ установили, что в 60% случаев эпизоды жестокости по отношению к несовершеннолетним происходили на фоне злоупотребления алкоголем, в 2% случаев по этой статье осуждали людей, зависимых от наркотиков. Большая часть осуждённых, 76%, — матери, имеющие проблемы с алкоголем, передаёт «Парламентская газета».

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн считает, что допускать злоупотребляющих алкоголем или психоактивными веществами родителей к детям можно лишь после успешного прохождения зависимыми курса лечения и реабилитации.

Оксана Пушкина также предлагает установить в отношении осуждённых по статье 156 УК РФ административный надзор и ряд запретительных мер. Наказание должно предусматривать помещение в наркологический диспансер для принудительного лечения от алкогольной зависимости, и этот вопрос уже прорабатывается, подчеркнула депутат.