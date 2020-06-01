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Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает о немке Аннегрет Раунинг, которая решилась на рождение ребёнка, уже выйдя на пенсию. Аннегрет не была бездетной, у неё уже было уже десять детей, рождённых ею самой, и трое усыновлённых. Но к 65 годам она поняла, что хочет снова стать матерью. В итоге после экстракорпорального оплодотворения у женщины родился не один малыш, а четверо! Как живёт необычная семья сегодня, пять лет спустя после родов? Узнайте об этом из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как сын показал монстра из своего сна и ужаснул родителей.
Дети , Видео , Здоровье
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