Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек 

Видео рассказывает о немке Аннегрет Раунинг, которая решилась на рождение ребёнка, уже выйдя на пенсию. Аннегрет не была бездетной, у неё уже было уже десять детей, рождённых ею самой, и трое усыновлённых. Но к 65 годам она поняла, что хочет снова стать матерью. В итоге после экстракорпорального оплодотворения у женщины родился не один малыш, а четверо! Как живёт необычная семья сегодня, пять лет спустя после родов? Узнайте об этом из ролика.