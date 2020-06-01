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Как выглядит самоизоляция глазами детей 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео, которое выпустил Сбербанк, и узнайте, как период самоизоляции восприняли дети. В обычное время у большинства работающих взрослых не хватает времени на общение с наследниками, хотя и дошкольники, и подростки нуждаются во внимании мам и пап. Сейчас родители постоянно находятся дома, поэтому дети наслаждаются общением с ними. А как воспримут ребята сообщение о том, что карантин завершится и родителям вновь придётся вернуться на работу?
Ранее «Рамблер» рассказывал, на кого похож двухлетний сын Маликова.
Дети , Видео , Сбербанк России
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