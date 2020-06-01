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Пьющих родителей в РФ могут лечить принудительно 

Диана Товсепова 15 часов назад
Пьющих родителей в РФ будут лечить принудительно
Фото: depositphotos.com
Алкоголиков, имеющих детей, могут отправлять на принудительное лечение. Такие поправки предлагается внести внести в УК РФ и КоАП, рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Вопросы прав ребенка в РФ регулируются статьей 156 УК РФ о жестоком обращении с детьми. Специалисты СПбГУ изучили правоприменительную практику и установили, что в 60% случаев жестокости по отношению к несовершеннолетним происходили на фоне злоупотребления алкоголем, а в 2% — из-за наркотиков.
При этом 76% осужденных — матери с пагубным пристрастием к спиртному.
Допускать к детям злоупотребляющих алкоголем или психоактивными веществами родителей можно лишь после успешного прохождения зависимыми курса лечения и реабилитации, считает главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
В связи с этим Оксана Пушкина также предлагает установить в отношении осужденных по статье 156 УК РФ административный надзор и ряд ограничительных мер. В наказание должно входить помещение в наркологический диспансер для принудительное лечение от зависимости, и этот вопрос уже прорабатывается, подчеркнула депутат.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит с телом, когда человек пьет алкоголь.
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Дети , Оксана Пушкина , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Госдума
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