Пьющих родителей в РФ будут лечить принудительно

Алкоголиков, имеющих детей, могут отправлять на принудительное лечение. Такие поправки предлагается внести внести в УК РФ и КоАП, рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Вопросы прав ребенка в РФ регулируются статьей 156 УК РФ о жестоком обращении с детьми. Специалисты СПбГУ изучили правоприменительную практику и установили, что в 60% случаев жестокости по отношению к несовершеннолетним происходили на фоне злоупотребления алкоголем, а в 2% — из-за наркотиков.

При этом 76% осужденных — матери с пагубным пристрастием к спиртному.

Евгений Брюн. Допускать к детям злоупотребляющих алкоголем или психоактивными веществами родителей можно лишь после успешного прохождения зависимыми курса лечения и реабилитации, считает главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения

В связи с этим Оксана Пушкина также предлагает установить в отношении осужденных по статье 156 УК РФ административный надзор и ряд ограничительных мер. В наказание должно входить помещение в наркологический диспансер для принудительное лечение от зависимости, и этот вопрос уже прорабатывается, подчеркнула депутат.