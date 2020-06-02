5 фраз, которые мы раньше не сказали бы в каникулы

Еще год назад родитель, который произнес бы их, выглядел бы как минимум странным.

А сейчас он — любящий, заботливый и при этом ответственный гражданин! Все берем с него пример! И не ориентируемся на фантастические фильмы, где дети едят мороженое на улице, ходят в кино и играют во дворе!

Не подходи к детским площадкам

В одних городах они закрыты, в других — открыты, но не менее опасны. Потому что если один малыш чихнул в ладошку и взялся ей за качели, а потом на них сел другой малыш и взялся за зараженное место… Это раньше горки и качели перед домом казались самым безопасным местом, теперь куда меньше страхов вызывают лес и парк или просто городские улицы.

Зачем тебе эти подвижные игры?

В маске бегать вредно для легких, а без нее — придется периодически вытирать вспотевшее лицо руками, которыми до этого прикасались к дверной ручке. А уж если в играх задействуются горка и турник, лесенка и скамейки — проще сразу самоизолироваться на две недели всей семьей, чем каждый день измерять температуру и проверять, насколько ощущаются запахи после очередных пряток.

Побудь лучше дома

Помните, как раньше переживали родители, дети которых целыми днями сидели дома, уткнувшись в книгу или монитор? Теперь они в тренде, в топе и на коне. А остальные — на балконе, пытаются загнать детей домой, ну потому что уже второй раз за неделю, куда это годится?

Обязательно вживую общаться? Чем «Скайп» плох?

Ах, это поколение зуммеров — им бы сидеть в мессенджерах да слать гифки, ворчали мы. А ведь какой прекрасный, умный, идеально-безопасный способ общения! Особенно, если надеть маску и протереть телефон антисептиком. Зачем куда-то идти, находиться в опасной близости, жать руки или обниматься при встрече. Что за странные устаревшие методы?

Нет-нет, только не к бабушке

Во-первых, пожилых людей надо беречь, да и «Скайп» никто не отменял.

Во-вторых, если бабушка живет в другом городе, миссия усложняется: это транспорт, возможно, карантин по приезду и две недели после. В общем, каникулы — да, но, скорее всего, зимние — если не будет второй волны.