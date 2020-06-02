ЛГБТ-активисты обратились в СКР из-за ролика о геях и Конституции 

ЛГБТ-активисты из группы «Стимул» сообщили, что подали заявление в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру в связи с публикацией ролика, в котором призывают голосовать за поправки к Конституции. В агитационном видео, которое было выпущено медиагруппой «Патриот» (связана с бизнесменом Евгением Пригожиным , называемого в СМИ «поваром Путина»), появляется гей-пара, усыновляющая ребенка. Активисты попросили правоохранителей провести проверку в отношении авторов «гомофобного» ролика, а также обратились в Роскомнадзор с требованием заблокировать запись.

«Мы убеждены, что данный видеоролик возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути. При этом дискриминация и разжигание ненависти совершаются публично», — заявили активисты.

Представители «Стимула» отметили, что заявления по поводу ролика, в котором используется «откровенно ксенофобная, гомофобная риторика», были направлены в Роскомнадзор, прокуратуру и СКР. «Мы также будем добиваться запрета ролика в крупных соцсетях и обратимся в Google Russia с требованием убрать видеоролик с YouTube», — добавили они.

Ранее агентство РИА ФАН (входит в медиагруппу «Патриот») представило ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно». В нем представлено несколько сюжетов, которые происходят в 2035 году. В одном из них мужчина усыновляет мальчика и выводит его на улицу. Тот спрашивает, а где мама? В ответ ребенку показывают на другого мужчину, который выглядит как стереотипный экранный гомосексуалист.

Ребенок расстраивается, а сотрудники детского дома выражают явное неудовольствие ситуацией. После этого мальчику передают платье, а сюжет завершается фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

2 июня актер из этого ролика, который изображал гея, Александр Филимоненко, сообщил журналистам, что собирается голосовать против поправок к Конституции. По его словам, подробности сценария агитационного видео он узнал лишь на съемочной площадке.

«Мое отношение к геям ровное, у каждого свой выбор по поводу ориентации. Главное, чтобы это меня не касалось. Лично мне нравятся девушки. Сложную авторы затронули тему, мне самому неудобно, с одной стороны. Не хочется кого-то обидеть. Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция», — сообщил актер.

Артист отметил, что является аполитичным человеком, но один недавний случай заставил его пересмотреть свое отношение к поправкам к Конституции.

«Меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию», — рассказал актер изданию.