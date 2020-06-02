«Что вы ребенка уродуете?»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что детское и подростковое ожирение является огромной проблемой общества. Он привел американскую статистику, заявив, что там она ведется дольше, чем в других странах.

— Сегодня избыточная масса тела — это болезнь, которая приводит к инфарктам, инсультам и другим болезням. Ей страдает 30 процентов американских школьников. Ожирение есть у 14 процентов школьников. Мы знаем, что ребенок растет, поэтому при расчете индекса массы тела учитывается рост вес и возраст. Чем раньше ребенок набирает лишний вес, тем больше вероятность, что это останется с ним на всю жизнь, — объяснил Мясников опасность детского ожирения в программе «О самом главном», видео опубликовано на YouTube.

По мнению медика, генетика очень важна, но неправильный образ жизни играет исключительное значение в наборе излишней массы тела. Он напомнил, что многие вредные продукты, вроде фастфуда и сладкой газировки, запрещены к продаже рядом с учебными заведениями.

— Это реально беда. Можете не приучать, не приучайте. В газировке столько сахара! Инсулин перестает действовать на человека, и ребенок начинает разбухать. Фастфуд и газировка — это первый враг. Второй — это телевизоры, компьютеры и гаджеты. Ребенок проводит время у экрана и сидит, постоянно ест. Это гиподинамия и нарушения сна. А недосып или сон не по циркадному ритму приводит к ожирению, — отметил врач.

Мясников заявил, что ребенку все равно, какое молоко пить, потому нужно приучать ребенка к обезжиренным молочным продуктам и к отсутствию конфет. Важно не приучать детей доедать все с тарелки.