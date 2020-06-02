Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Что вы ребенка уродуете?»: Мясников раскритиковал родителей за детское ожирение 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Что вы ребенка уродуете?»
Фото: Вечерняя Москва
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что детское и подростковое ожирение является огромной проблемой общества. Он привел американскую статистику, заявив, что там она ведется дольше, чем в других странах.
— Сегодня избыточная масса тела — это болезнь, которая приводит к инфарктам, инсультам и другим болезням. Ей страдает 30 процентов американских школьников. Ожирение есть у 14 процентов школьников. Мы знаем, что ребенок растет, поэтому при расчете индекса массы тела учитывается рост вес и возраст. Чем раньше ребенок набирает лишний вес, тем больше вероятность, что это останется с ним на всю жизнь, — объяснил Мясников опасность детского ожирения в программе «О самом главном», видео опубликовано на YouTube.
По мнению медика, генетика очень важна, но неправильный образ жизни играет исключительное значение в наборе излишней массы тела. Он напомнил, что многие вредные продукты, вроде фастфуда и сладкой газировки, запрещены к продаже рядом с учебными заведениями.
— Это реально беда. Можете не приучать, не приучайте. В газировке столько сахара! Инсулин перестает действовать на человека, и ребенок начинает разбухать. Фастфуд и газировка — это первый враг. Второй — это телевизоры, компьютеры и гаджеты. Ребенок проводит время у экрана и сидит, постоянно ест. Это гиподинамия и нарушения сна. А недосып или сон не по циркадному ритму приводит к ожирению, — отметил врач.
Мясников заявил, что ребенку все равно, какое молоко пить, потому нужно приучать ребенка к обезжиренным молочным продуктам и к отсутствию конфет. Важно не приучать детей доедать все с тарелки.
— Ваша вина в том, что вы неправильно воспитываете ребенка, прививаете неправильные пищевые привычки, к жирному, соленому, сладкому. Это ваших рук дело, бабушки. Что вы ребенка уродуете? В развитии ожирения имеют роль бактерий в кишечнике (микробиом). Если дети получают антибиотики в детстве без необходимости, они могут набирать лишний вес, — пояснил телеведущий.
Видео дня. Блогер показал способ почистить яйцо за мгновение
Вечерняя Москва: последние новости
50 лет спустя: Киркоров сел на колено отца ради фото 50 лет спустя: Киркоров сел на колено отца ради фото Роковая любовь. Самые крепкие звездные браки Роковая любовь. Самые крепкие звездные браки Полиция задержала оставившую ребенка у гаражей в Талдоме женщину Полиция задержала оставившую ребенка у гаражей в Талдоме женщину
Женский форум
Дети , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заплаканная Брежнева сделала признание
Заплаканная Брежнева сделала признание
«Скорее всего, его карьера окончена»
«Скорее всего, его карьера окончена»
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
12 продуктов, которые подделывают китайцы
12 продуктов, которые подделывают китайцы
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
03:01
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды Здоровье
Самые актуальные советы для наступившего лета
02:19
Самые актуальные советы для наступившего лета
Красота Здоровье
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
04:57
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
Еда Здоровье
Елена Воробей сообщила, что больна
00:26
Елена Воробей сообщила, что больна
Звёзды Здоровье
Сын Елены Яковлевой сделал признание
02:46
Сын Елены Яковлевой сделал признание
Звёзды Дети
Самые странные маски для защиты от коронавируса
10:37
Самые странные маски для защиты от коронавируса
Здоровье Мода
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
04:49
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение