«Вы неправильно воспитываете ребенка»

Врач и телеведущий Александр Мясников порассуждал о проблеме детского ожирения. Он пояснил, что часто в этой болезни виноваты родители ребенка. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном".

По мнению Мясникова, большую роль играет не только генетика, но и приобщение к вредным привычкам. Врач пояснил, что газировка и фастфуд не просто так запрещены к продаже возле учебных заведений. Также Мясников призвал ограничить пользование телевизором, компьютером и гаджетами.

"Можете не приучать, не приучайте. В газировке столько сахара! Инсулин перестает действовать на человека, и ребенок начинает разбухать. Фастфуд и газировка — это первый враг. Второй — это телевизоры, компьютеры и гаджеты. Ребенок проводит время у экрана и сидит, постоянно ест"

Главных виновников в детском ожирении Мясников назвал родителей, бабушек и дедушек. Доктор пояснил, что детей с детства приучают к сладкому и жирным продуктам, из-за чего появляется лишний вес.