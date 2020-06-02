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Мясников осудил родителей за детское ожирение 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Вы неправильно воспитываете ребенка»
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников порассуждал о проблеме детского ожирения. Он пояснил, что часто в этой болезни виноваты родители ребенка. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном".
По мнению Мясникова, большую роль играет не только генетика, но и приобщение к вредным привычкам. Врач пояснил, что газировка и фастфуд не просто так запрещены к продаже возле учебных заведений. Также Мясников призвал ограничить пользование телевизором, компьютером и гаджетами.
"Можете не приучать, не приучайте. В газировке столько сахара! Инсулин перестает действовать на человека, и ребенок начинает разбухать. Фастфуд и газировка — это первый враг. Второй — это телевизоры, компьютеры и гаджеты. Ребенок проводит время у экрана и сидит, постоянно ест"
Главных виновников в детском ожирении Мясников назвал родителей, бабушек и дедушек. Доктор пояснил, что детей с детства приучают к сладкому и жирным продуктам, из-за чего появляется лишний вес.
"Ваша вина в том, что вы неправильно воспитываете ребенка, прививаете неправильные пищевые привычки, к жирному, соленому, сладкому. Это ваших рук дело, бабушки. Что вы ребенка уродуете?", — заключил телевизионный доктор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников объяснил, что делать при скачках давления.
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Женский форум
Дети , Александр Мясников
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