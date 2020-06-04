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В России предложили учить девочек семейной жизни вместо сексуального воспитания 

Lenta.ru и ещё 2 9 часов назад
«Сексуальное воспитание — это совершенно не то»
Фото: Lenta.ru
Председатель «Совете женщин России» Екатерина Лахова захотела, чтобы российских школьников с начальных классов учили не половому воспитанию, а любви к семье. По ее мнению, это даст понять девочкам, что к тридцати годам к ним относятся как к «старородкам». Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Сексуальное воспитание — это совершенно не то. Нет, именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни», — сказала Лахова. Она подчеркнула, что рожать после тридцати-сорока лет — это «не идеал». «Самое нормальное время рожать — это где-то в 22-25», — подчеркнула Лахова.
По ее мнению, девочек стали плохо готовить к семейной жизни.
«Когда проводили опросы, девочки на первое место ставят образование, на втором потом карьера, а семья на третьем месте», — рассказала Лахова, заявив о необходимости менять ситуацию и вводить в школах специальный предмет начиная с начальных классов.
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Дети , Екатерина Лахова , Радиостанция "Говорит Москва"
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