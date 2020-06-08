Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психолог рассказала о пользе самоизоляции для подготовки к ЕГЭ 

Газета.Ru и ещё 13 8 июня 2020
Психолог рассказала о пользе самоизоляции для подготовки к ЕГЭ
Фото: Газета.Ru
Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, позволил выпускникам сконцентрировать внимание на подготовке к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС рассказала руководитель центра НМИЦ здоровья детей Светлана Лазуренко.
"Самоизоляция как раз позволила в определенной степени сконцентрировать внимание на подготовке к экзаменам, — рассказала она. В данной ситуации, как и у любой другой, есть свои плюсы и свои минусы", — пояснила психолог.
Она добавила, что большинство выпускников в России — это взрослые и социально зрелые личности, которые провели эти несколько месяцев с пользой.
Психологическое сообщество, со своей стороны, готово оказать всю необходимую поддержку для успешной сдачи экзаменов, заключила Лазуренко.
Ранее глава Российского движения школьников Сергей Рязанский заявил, что пандемия дала российским выпускникам важный жизненный опыт.
Видео дня. Почему перед домом нельзя сажать ель
Газета.Ru: последние новости
Госдума одобрила запрет на высадку из транспорта детей-безбилетников Госдума одобрила запрет на высадку из транспорта детей-безбилетников Комиссия отменила решение об изъятии детей из многодетной семьи в Оренбурге Комиссия отменила решение об изъятии детей из многодетной семьи в Оренбурге Умерла журналистка Юлия Норкина Умерла журналистка Юлия Норкина
Дети , Сергей Рязанский , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
«Тебе даровано очень много красоты»
«Тебе даровано очень много красоты»
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
06:12
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Еда Дом и сад
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
03:01
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
Звёзды Дети
Почему лучше не гладить постельное белье
04:33
Почему лучше не гладить постельное белье
Дом и сад
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
06:11
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
Красота Здоровье
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
01:13
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
Звёзды Здоровье
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
02:11
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
Красота
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
03:14
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение