Психолог рассказала о пользе самоизоляции для подготовки к ЕГЭ 

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, позволил выпускникам сконцентрировать внимание на подготовке к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС рассказала руководитель центра НМИЦ здоровья детей Светлана Лазуренко.

"Самоизоляция как раз позволила в определенной степени сконцентрировать внимание на подготовке к экзаменам, — рассказала она. В данной ситуации, как и у любой другой, есть свои плюсы и свои минусы", — пояснила психолог.

Она добавила, что большинство выпускников в России — это взрослые и социально зрелые личности, которые провели эти несколько месяцев с пользой.

Психологическое сообщество, со своей стороны, готово оказать всю необходимую поддержку для успешной сдачи экзаменов, заключила Лазуренко.