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В Архангельской области после падения из окна погиб ребенок 

ИА Regnum 20 минут назад
В Северодвинске погиб 2-летний мальчик, выпавший из окна третьего этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Архангельской области.
«По предварительной информации, семья в дневное время спала в комнате с открытым окном. Ребенок, проснувшись, забрался на стоящий у окна стол, с него — на подоконник. Затем оперся на москитную сетку, которая под его весом выпала. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался от полученных травм», — сообщили в Управлении.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в областном центре едва не случилась трагедия: с балкона квартиры, расположенной на 9 этаже, выпал трехлетний мальчик. Ребенок остался жив.
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