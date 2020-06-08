В Архангельской области после падения из окна погиб ребенок 

В Северодвинске погиб 2-летний мальчик, выпавший из окна третьего этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Архангельской области.

«По предварительной информации, семья в дневное время спала в комнате с открытым окном. Ребенок, проснувшись, забрался на стоящий у окна стол, с него — на подоконник. Затем оперся на москитную сетку, которая под его весом выпала. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался от полученных травм», — сообщили в Управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в областном центре едва не случилась трагедия: с балкона квартиры, расположенной на 9 этаже, выпал трехлетний мальчик. Ребенок остался жив.