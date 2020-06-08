7 признаков адекватных родителей от Комаровского

Практически любые родители являются в чем-то хорошими, а где-то демонстрируют явную неадекватность — все мы имеем право на ошибку, на усталость, на выгорание… Быть хорошим родителем — вовсе не означает «делать все безупречно»: в первую очередь это стремление к общей адекватности любой возникающей ситуации.

Психологи утверждают: когда ребенок начинает плохо себя вести, для коррекции поведения к специалисту следует обратиться сперва родителям — и тогда, возможно, малыш снова станет спокойным и веселым. Как, по мнению известного доктора Комаровского, должны вести себя здравомыслящие родители, которые с легкостью разберутся с любой проблемой?

1. Желание постоянно узнавать новое

Ни у кого нет универсального рецепта воспитания детей — ни у молодой мамы, которая позавчера впервые взяла на руки своего младенца, ни у зрелой женщины, которая уже вырастила шестерых. Не ошибается тот из родителей, который не пробует — новых методик, техник обучения, систем развития. Но хорошие родители при этом еще и учатся на своих ошибках: довольно быстро они обнаруживают, что психологический и эмоциональный рост неизбежен вместе с ребенком. С одним условием: быть к этому готовыми, хотеть расти и узнавать новое.

2. Способность сомневаться

Итак, никакой истины в вопросах воспитания нет — да и быть не может. Постоянно меняются тенденции, каждый ребенок по-своему реагирует на постановку задачи и на способы ее решения, которые ему предлагаются. Адекватные родители больше ориентируются на состояние ребенка, чем на некую абстрактную пользу: скажем, педиатры уверяют, что все дети должны есть мясо, а этот малыш постоянно его выплевывает. Если проверка уровня гемоглобина показывает, что все хорошо, а сам ребенок при этом весел и энергичен, хорошо растет и развивается — здравомыслящие родители просто оставят его в покое с этим вопросом.

3. Умение спрашивать или искать нужную информацию другими способами

Если родители хотят учиться новому и склонны критически оценивать любое высказывание, то они должны уметь спрашивать. Или искать альтернативные точки зрения, лучше с научными доказательствами. Адекватные родители не боятся показаться глупыми, когда переспрашивают или задают странные вопросы — например, чем отличается вирус от бактерии и простуда от гриппа? Для них важнее здоровье своего ребенка, поэтому они тщательно рассматривают и взвешивают все возможные варианты развития.

4. Взаимное уважение и чувство собственного достоинства

Даже если двое перестали быть парой, они все равно остаются любящими родителями для своих детей. Взаимное уважение позволит им сохранить теплые отношения — и все вопросы, касающиеся образования, лечения или быта ребенка они будут решать совместно. Такая модель поведения, а не видимость полной семьи с отсутствием взаимного уважения — гарантия того, что и ребенок в этом случае вырастет адекватным и здоровым физически и психически.

5. Умение защищать и отстаивать свое мнение

Большинство из нас становятся крайне категоричными и нетерпимыми, когда дело доходит до советов о воспитании детей. В нашем обществе, к сожалению, принято обесценивать мнение других и консультировать без запроса — притом в областях, которые выходят за рамки нашей профессиональной деятельности. Мы одинаково охотно рассуждаем о вреде и пользе прививок, хотя с трудом понимаем механизм их действия, или раздаем советы о том, как учить ребенка плавать, хотя сами едва ли заходим глубже, чем по пояс.

Адекватные родители просто выйдут из подобной бессмысленной дискуссии — и постараются оставить свое драгоценное мнение при себе, если его не спрашивают. Зато и чужие рекомендации они будут воспринимать только через призму здравого смысла, потому что у них есть свои соображения.

6. Понимание и принятие ответственности

Адекватные родители понимают: ответственность за все, что происходит с их ребенком, несут они сами. Ни педиатр, ни нянечка в детском саду, ни учитель в школе — никто не может решать за ребенка и его родителей, поэтому все решения должны быть приняты только после полноценного исследования вопроса.

7. Умение честно признавать свои эмоции

Молодым родителям часто кажется, что хорошими их делает постоянный позитив и игнорирование своих настоящих эмоций. Именно так возникает выгорание. Всегда нужно быть честными с собой, признаваясь себе и говоря ребенку: сейчас я расстроен, зол, устал или не знаю, что мне делать. Дети — очень мудрые и справедливые люди. И очень хорошо чувствуют фальшь. Если спокойно говорить им о своем настоящем состоянии, то они чаще всего стремятся помочь — или хотя бы оставить в покое, чтобы дать время продышаться и прийти в себя.