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Юлии Барановской приписали новый роман 

Экспресс газета 7 часов назад
Юлии Барановской приписали новый роман
Фото: Экспресс газета
После того, как телеведущая Юлия Барановская рассталась с отцом своих троих детей Андреем Аршавиным, она тщательно скрывает свою личную жизнь.
В своем микроблоге Юлия чаще всего рассказывает о детях, работе и путешесвтиях, а вот вопросы о личной жизни игнорирует, хотя поклонники уверены, что за эти годы у Юлии наверняка были отношения, и вопрос, с кем встречается Юлия Барановская, волнует многих.
Косметолог Екатерина Пограничная считает, что Барановская явно закрутила новый роман. Это видно по тому, как изменилось состояние кожи Юлии. Косметолог заявила, что сейчас телеведущая так хорошо выглядит именно из-за того, что в ее личной жизни произошли позитивные перемены.
«Не нужно быть великим специалистом, чтобы понять, что человек счастлив в новых отношениях. В этом случае меняется лицо. За счет определенных процессов, которые происходят в организме женщины, ее внешний вид улучшается», — заметила Екатерина, сообщает сайт Дни.ру.
Сама Юлия продолжает молчать о том, появился ли у нее новый избранник. Напомним, что недавно Барановская отметила свой 35-й день рождения в компании детей. Незадолго до юбилея телеведущая приобрела собственный дом в Подмосковье, куда переехала с детьми.
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Женский форум
Дети , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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