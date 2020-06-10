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Барбра Стрейзанд превратилась в сумасшедшую бабушку 

New Magazine 4 часа назад
Барбра Стрейзанд превратилась в сумасшедшую бабушку
Фото: New Magazine
У легендарной Стрейзанд есть только один родной сын -Джейсон Гулд. Известен такой факт, что когда Барбара Стрейзанд узнала, что беременна, она отказалась от контракта в 1 миллион долларов, поэтому после рождения сына его шутливо называли — «малыш на миллион».
Однако с повзрослевшим сыном у нее отношения не заладились. Он также мечтал сделать карьеру в кино и на сцене, но увы, оказался не столь удачлив как его мать. Гулд никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации, более того, он женился на мужчине. Стрейзанд на свадьбе сына не присутствовала. В многочисленных интервью Барбра ни раз говорила, что жалеет, что многое не дала сыну, была слишком увлечена карьерой, а вот внукам она бы подарила всю свою любовь сполна.
Стрейзанд в 1998 году второй раз вышла замуж за актера Джеймса Бролина, у которого от предыдущих браков трое детей. Барбре удалось со всеми наладить хорошие отношения. Так, у сына актера Джоша Бролина два года назад родился ребенок, девочка, которую назвали Вестлин. Барбра была дико счастлива! Сейчас в малышке она души не чает. В соцсетях она опубликовала фото повзрослевшей внучки. Как рассказывают в окружении звезды, она словно сошла с ума после рождения Вестлин. 78— летняя певица покупает подарки в интернете для девочки со всего мира.
Сама Стрейзанд с гордостью рассказала, как родители девочки подарили ей браслет после рождения Вестлин: «“Там есть гравировка «бабушка». Я никогда его не снимаю.» Фото: Инстаграм.
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