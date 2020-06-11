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Студентка не заметила беременность и внезапно родила 

Lenta.ru 6 часов назад
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Фото: Reuters
Жительница бразильского города Касерис, штат Мату-Гросу, рассказала о том, как ей удавалось не замечать свою беременность, пока не начались роды. Ее историю опубликовало издание Unilad.
20-летняя студентка Айми Алмейда тяжело переживала расставание с молодым человеком. Девушка перестала ходить в спортзал, питалась бургерами и лапшой быстрого приготовления и в результате стремительно толстела. Тогда она еще не знала, что беременна, и думала, что ее живот растет из-за набранного веса.
Через несколько месяцев Айми обратилась к врачу из-за плохого самочувствия и повышенного давления, но тот счел, что эти симптомы объясняются ее эмоциональным состоянием. Еще один визит к врачу из-за отекающих ног также оказался бесполезным. Специалист предположил, что причиной могут быть проблемы с почками. И то, и другое было связано с ее беременностью.
В последний день учебы Айми почувствовала сильную боль, но проигнорировала ее и заскочила к подруге, чтобы перекусить. Боль усиливалась, поэтому ей пришлось вернуться домой. Она пошла в душ и из-за боли не могла даже добраться до спальни и попросить помощи по телефону.
Причиной боли были родовые схватки, но девушка догадалась об этом, лишь увидев показавшуюся головку младенца.
«У меня не было времени удивляться, — говорит она. — Мне даже не пришло в голову вызвать скорую. Я думала только о том, чтобы с ребенком все было в порядке».
После родов девушка перерезала пуповину по видеоинструкции, найденной в интернете.
В апреле 2019 года сообщалось, что в британском городе Манчестер женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.
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