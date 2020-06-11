Врач показал, как за пять секунд успокоить плачущего ребенка 

В Сети набирает популярность ролик, снятый в детской больнице. Врач показал, как успокоить плачущего младенца на пять секунд. Для этого он повернул ребенка навесу так, чтобы руки малыша были прижаты к груди ладонью медика.

Второй рукой врач придерживает ребенка за ягодицы и покачивает младенца, держа его в вертикальном положении. На кадрах видно, что ребенок моментально успокаивается и перестает плакать.

Видео появилось в Instagram и за пять часов набрало более миллиона просмотров.

В комментариях пользователи не скрывали эмоций:

«Мне бы это видео года три назад. А как успокоить трехлетнего плачущего ребенка?», «Интересно, как быстро наберут яжмамки, с воплями о том, что так держать ребенка нельзя», «Я так попробовал, крик стоял до седьмой галактики!»