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Врач показал, как за пять секунд успокоить плачущего ребенка 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врач показал, как за пять секунд успокоить плачущего ребенка
Фото: Вечерняя Москва
В Сети набирает популярность ролик, снятый в детской больнице. Врач показал, как успокоить плачущего младенца на пять секунд. Для этого он повернул ребенка навесу так, чтобы руки малыша были прижаты к груди ладонью медика.
Второй рукой врач придерживает ребенка за ягодицы и покачивает младенца, держа его в вертикальном положении. На кадрах видно, что ребенок моментально успокаивается и перестает плакать.
Видео появилось в Instagram и за пять часов набрало более миллиона просмотров.
В комментариях пользователи не скрывали эмоций:
«Мне бы это видео года три назад. А как успокоить трехлетнего плачущего ребенка?», «Интересно, как быстро наберут яжмамки, с воплями о том, что так держать ребенка нельзя», «Я так попробовал, крик стоял до седьмой галактики!»
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