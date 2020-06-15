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Наследство Жанны Фриске достанется ее сыну 

Vse42.ru и ещё 5 13 часов назад
Наследство Жанны Фриске достанется ее сыну
Фото: Киноафиша
Отец популярной исполнительницы Жанны Фриске, которая скончалась от рака головного мозга в 2015 году, заявил, что имущество семьи достанется по наследству единственному сыну артистки — семилетнему Платону.
Отец популярной певицы в эфире программы «Ты не поверишь!» на одном из федеральных телеканалов заявил, что планирует оформить имущество семьи на своего внука Платона. Однако мужчина заявил на всю страну, что отцу мальчика, которого он называет «этот человек», не должно ничего достаться.
— Платоше вообще ничего не достанется, поэтому будем воевать. Мне сейчас нужно оформить наследство на Платона. Мне надо оформить так, чтобы этот человек и в мыслях не мог подумать о том, чтобы туда какую-нибудь свою лапу сунуть, — заявил отец артистки.
По словам Владимира Фриске, единственный наследник его старшей дочери очень помог пережить трагедию — смерть певицы. Мужчина признается, с внуком он не виделся уже три года. Тем не менее он не теряет надежды наладить отношения с ребенком.
— Жалко, сейчас Платошки рядом нет. Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил, — признался Владимир Фриске.
Кроме того, отец исполнительницы подчеркнул, что внука «натравили» на них с супругой. Владимир Фриске понимает, что сейчас будет тяжело наладить контакт с ребенком, поэтому надеется, что со временем «что-то срастется».
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что редкое фото Жанны Фриске и рыжего из «Иванушек» попало в Сеть.
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