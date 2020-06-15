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Пьяная российская воспитательница уснула в детской кроватке и попала на видео 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Ролик снял родитель одного из воспитанников детского сада, его опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что женщина крепко спит на одной из кроваток и не отзывается на свое имя. Вокруг нее ходят дети, которые остались без присмотра.
По данным городской прокуратуры, запись была сделана в частном детском саду на улице Красных Командиров 15 июня. Воспитательница рассказала, что утром в садик привели четырех детей в возрасте от двух до четырех лет. Она уложила их спать и решила выпить на кухне алкоголь. Приблизительно через час двое родителей пришли за вещами детей и увидели воспитательницу в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудницу детсада привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), а также по части 1 статьи 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории»). Прокуратура также проводит проверку, в ходе которой опросят индивидуального предпринимателя и выяснят, соблюдаются ли в частном детском саду эпидемиологические требования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что на жителя Екатеринбурга завели уголовное дело после того, как он минимум восемь раз ударил семимесячного младенца, а также тряс коляску и перевернул ее, из-за чего ребенок выпал. Дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»).
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Дети , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ
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