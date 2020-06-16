Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабушка забеременела собственным внуком 

Lenta.ru и ещё 1 12 часов назад
Бабушка забеременела собственным внуком
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, решила помочь страдающей бесплодием дочери родить ребенка и стала суррогатной матерью для собственного внука. Об этом сообщает издание 7news.
29-летняя Бреанна Локвуд (Breanna Lockwood) и ее муж Аарон (Aaron) четыре года не могли зачать ребенка. Они начали попытки после свадьбы в 2016 году, но через год врачи перенаправили их в клинику по искусственному оплодотворению. Семья потратила 73 тысячи долларов (5,1 миллиона рублей) на экстракорпоральное оплодотворение, и Локвуд дважды успешно забеременела, но оба раза потеряла детей, в том числе двойняшек. Из-за этого у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, когда внутри матки образуется шрам, который приводит к том, что женщина не может выносить другого ребенка.
51-летняя мать Локвуд Джулия Лавинг (Julie Loving), которая давно мечтала о том, чтобы стать бабушкой, предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала это предложение всерьез, но позже согласилась.
В США возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение — американка следила за собой и регулярно участвовала в марафонах и триатлонах.
В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела собственным внуком. Ее дочь и зять ждут рождения ребенка в ноябре. В ближайшие несколько недель они узнают его пол. Пара живет рядом с Лавинг и помогает ей во всем.
Ранее сообщалось, что жительница английского графства Хартфордшир, которая не могла иметь детей, стала матерью благодаря лучшей подруге. Женщина решилась на такой шаг после того, как пережила пять выкидышей, две внематочные беременности и удаление фаллопиевых труб.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Последние новости
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину Москвичам предложили работать с 6 утра Москвичам предложили работать с 6 утра На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
Женский форум 11
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
«Видит только силуэт, практически нет волос»
«Видит только силуэт, практически нет волос»
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Как быстро отчистить утюг от нагара
04:01
Как быстро отчистить утюг от нагара
Дом и сад
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
02:58
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
Звёзды Любовь
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение