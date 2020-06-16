Трудные дети российских звезд 

Видео рассказывает о детках российских знаменитостей, которых сложно назвать успешными. Звёздные родители стараются дать наследникам максимум шансов в жизни, но, увы, не все отпрыски правильно распоряжаются возможностями. Сын Елены Яковлевой Денис Шальных в свои 27 живёт за счёт родителей, дочь Михаила Ефремова от брака с Ксенией Качалиной Анна-Мария не может определиться с сексуальной ориентацией, дочь певицы Славы Александра к 16 уже перепробовала массу спиртных напитков, а в 17 начала жить с приятелем. Чем ещё прославились знаменитые детки, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пьющих родителей в РФ могут лечить принудительно.