Пять признаков того, что ребёнок сядет вам на шею

Общение любящего родителя со своим чадом, особенно маленьким, можно описать в трёх фразах: «Да», «Тебе можно всё», «Люблю тебя». Детишки быстро смекают, что родителями можно манипулировать. Как понять, что ребёнок вот-вот сядет вам на шею, рассуждает старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева

Фото: Детстрана.ру Детстрана.ру

«Потому что я так хочу»

– «Твоё», «моё», «наше» – три слова, которые помогут найти идеальный баланс в отношениях родителей и детей. Касается это правило не только вещей, но и выстраивания общения, планов.

Если вы устали после работы, чувствуете себя неважно или мечтаете о вечере с книжкой – не бегите в парк за ребёнком, услышав «но ведь я хочу». Найдите компромисс. Сначала пусть он(а) поухаживает за вами, а потом вместе отправитесь выгуливать собаку.

Не забывайте о собственных желаниях только потому, что вы теперь родитель.

«Это ты виновата, что я получил двойку»

– Гиперответственность со стороны родителей приводит к снижению ответственности у ребёнка. И пусть вам кажется, что, помогая ему всегда и во всём, вы делаете благое дело, на деле же вы растите маленького лентяя.

Подсказывайте, направляйте, но не делайте ничего за ребёнка. Иначе однажды он придёт к вам со словами: «Это ты виновата, что я получила двойку».

И тут даже не поспоришь, ведь домашнее задание за ребёнка делали вы. Так вот, меняйте ситуацию, пока ещё не поздно.

«Если купишь телефон, то выучу»

– Работающие родители частенько компенсируют дефицит внимания подарками. За выученный урок – новая игрушка, за окончание учебного года на «пять» – велосипед и поездка в другую страну. В итоге ребёнок перестаёт видеть другую мотивацию, кроме денежной. И истерика в магазине по причине некупленной игрушки – уже норма.

Найдите ту сферу, которая заинтересует ваше чадо не «ради бонуса», а потому что это будет его (её) увлекать само по себе. И главное, ребёнок не должен видеть в вас «копилку».

«Мам, реши. Иначе мне будет плохо»

– Не стремитесь решать за ребёнка все его проблемы. Детские конфликты – это взрослые, только в миниатюре.

Их решение – подготовка к взрослой жизни. Как только услышали: «Мам, реши! Мам, помоги», задумайтесь. Вы растите взрослого, самостоятельного, интересного человека, а не инфантильное создание.

Не спешите разбираться со школьным учителем лишь потому, что он косо посмотрел на ваше чадо, или бежать и давать подзатыльник задире-однокласснику.

Посмотрите, как ребёнок сам разрешит конфликтную ситуацию. Если нужно, помогите советом.

«Это же ты так хочешь»

Нередко родители пытаются вырастить из детей собственные «копии». Если же дети не демонстрируют выдающихся результатов в спорте, не выигрывают олимпиады, не покоряют всех выдающимися талантами, то родители злятся: «В твоём возрасте я уже сделал то и то».

В итоге ребёнок, чувствуя себя априори неполноценным, вообще перестаёт стараться. На любое замечание парирует: «Это же ты так хочешь, а не я».

Совет тот же: увлеките ребёнка тем, что интересно ему, а не вам!