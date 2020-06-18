«Где же вы были 18 с половиной лет назад, когда моя дочь была в таком же возрасте, что и ваша? Просто великолепно!» — похвалила автора ролика Эми Уильямсон
(Amy Williamson). «Даже не знаю, что это, если не самая гениальная вещь, которую я когда-либо видела. Как жаль, что моему младшему уже шесть», — поделилась женщина с ником @0000. Некоторые родители маленьких детей воспользовались идеей @elleannachristine, сделали песок из хлопьев и признались, что их дети получили огромное удовольствие от игры.