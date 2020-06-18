Пользовательница TikTok с ником @elleannachristine перемолола хлопья для завтрака в блендере и назвала получившуюся массу съедобным песком, с которым могут играть дети. В комментариях к видео, которое набрало 2,6 миллиона просмотров, многие поблагодарили женщину за ее изобретение, а среди других мам она прослыла гениальной.

Однако некоторые пользователи нашли в ролике потенциальную опасность для детей. «Что будет, когда вы пойдете на пляж и она съест настоящий песок, думая, что все в порядке?» — написала Videl. «Знаю, что шанс такого — один на миллион, но моя мачеха однажды вдохнула крошки хлопьев и получила легочную инфекцию», — предупредила Crazydoglady44. При этом некоторые вступились за автора ролика. «Люди… дети пытаются съесть все! Мы все пьем воду, но понимаем, что не стоит пить воду из туалета, из бассейна или соленую воду. Дети могут учиться», — добавила alyssabowers61.