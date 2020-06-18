Дети Филиппа Киркорова тепло поздравили Максима Галкина с днем рождения 

И позвали его в гости.

Сегодня, 18 июня, свой день рождения отмечает известный телеведущий Максим Галкин . Ему исполнилось 44 года. Конечно, первыми его поздравили любимые дети. Именинник показал, какие подарки для него приготовили Лиза и Гарри. Сын и дочь Филиппа Киркорова захотели записать для друга семьи видеопоздравление. Мартин и Алла-Виктория признались, что с нетерпением ждут Максима Галкина в гости.

Отметим, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Дочь знаменитого артиста появилась на свет 26 ноября 2011 года. Позднее певец рассказал, что девочку назвали в честь его мамы Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой . А сын Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери детей певец не раскрывает. Кстати, Филипп Киркоров признавался, что у его дочери сильный характер. И когда его нет дома, всеми руководит Алла-Виктория.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в 2011 году, а в 2017 году супруги обвенчались. Двойняшек паре родила суррогатная мать. Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Дети Филиппа Киркорова и звездных супругов дружат с малых лет.

Фото, видео: Instagram @fkirkorov