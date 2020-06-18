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Женщина родила близнецов с интервалом в десять лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина родила близнецов с интервалом в десять лет
Фото: Hubei Maternal and Child Healthcare Hospital
Жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом 10 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2009 году 41-летняя женщина обратилась к специалистам, чтобы зачать ребенка путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Из нескольких оплодотворенных эмбрионов в ее матку был перенесен лишь один, остальные заморозили. Беременность завершилась рождением первого ребенка, которого назвали Лу-Лу.
В 2019 году женщина поддалась уговорам сына, давно просившего братика или сестричку. При повторном ЭКО использовался один из замороженных эмбрионов, хранившихся с 2009 года. Во вторник, 16 июня, на свет появился ее второй ребенок, которого окрестили Тун-Тун.
«С медицинской точки зрения Лу-Лу и Тун-Тун — братья-близнецы», — заявил один из врачей, помогавших женщине. Вес Тун-Туна совпал с весом новорожденного Лу-Лу десять лет назад и составил 3,48 килограмма.
Ранее сообщалось, что жительница английского графства Хартфордшир, которая не могла иметь детей, стала матерью благодаря лучшей подруге. Женщина решилась на такой шаг после того, как пережила пять выкидышей, две внематочные беременности и удаление фаллопиевых труб.
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