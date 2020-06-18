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Выяснилось, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября 

Мария Сергеева 2 часа назад
Выяснилось, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября
Фото: depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о планах в отношении учебного процесса в текущем году. Об этом она сообщила в программе "Вести".
По ее словам, российские школы приступят к нормальной работе с 1 сентября. Ведомство уже подготовило соответствующие рекомендации.
Наиболее вероятно, что ученики приступят к обучению в очной форме, однако ряд ограничений все равно сохранится. Попова отметила, что отменять учебный процесс нельзя, учитывая то, что в России удалось справиться с заболеваемостью COVID-19.
По оценке главы ведомства, страна выйдет к минимальным показателям инфицированных коронавирусом через месяц, однако все устремления направлены к уменьшению данного показателя.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Лена Миро высказалась по поводу скандала вокруг Плющенко и Рудковской.
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Дети , Анна Попова , Лена Миро , Роспотребнадзор
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