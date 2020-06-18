Выяснилось, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о планах в отношении учебного процесса в текущем году. Об этом она сообщила в программе "Вести".

По ее словам, российские школы приступят к нормальной работе с 1 сентября. Ведомство уже подготовило соответствующие рекомендации.

Наиболее вероятно, что ученики приступят к обучению в очной форме, однако ряд ограничений все равно сохранится. Попова отметила, что отменять учебный процесс нельзя, учитывая то, что в России удалось справиться с заболеваемостью COVID-19.

По оценке главы ведомства, страна выйдет к минимальным показателям инфицированных коронавирусом через месяц, однако все устремления направлены к уменьшению данного показателя.