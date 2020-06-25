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Готовность регионов к ЕГЭ в период пандемии оценили 

Lenta.ru и ещё 26 4 часа назад
Готовность регионов к ЕГЭ в период пандемии оценили
Фото: Lenta.ru
Все 85 российских регионов почти полностью готовы к проведению Единого государственного экзамена в 2020 году. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости в четверг, 25 июня.
По его словам, на данный момент идет апробация необходимой для проведения экзамена техники. Организаторы заняты работой по печати контрольно-измерительных материалов (КИМов).
Музаев добавил, что в этом году апелляция будет проходить дистанционно. Самыми популярными предметами среди выпускников стали профильная математика и обществознание.
ЕГЭ в России дважды переносили из-за пандемии коронавируса. В этом году экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются после выпуска поступать в вузы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.
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Дети , Другое , Анзор Музаев , Рособрнадзор , РИА Новости
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