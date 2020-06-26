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Московские роддома ждут проверки из-за найденных младенцев 

News.ru и ещё 1 8 часов назад
Проверка пройдёт в родильных домах российской столицы после обнаружения в квартире пятерых младенцев, рождённых суррогатными матерями, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Как уточнила омбудсмен, уже доподлинно известно, что все найденные в московском квартире малыши рождены матерями, которые подписали отказы. Следователи получили необходимые документы от сопровождающей суррогатное материнство компании. Ярославская разъяснила, что рождение детей на заказ не запрещено законами РФ, но в связи с пандемией возникли сложности с усыновлением таких детей за границу. Поэтому омбудсмен предполагает, что в Москве могут быть ещё дети, рождённые суррогатными матерями для родителей из других стран и оставшиеся в стране в неизвестных условиях, передаёт РИА Новости.
Я как уполномоченный по правам ребёнка опасаюсь: нет ли таких случаев в Москве, где дети, которые также были рождены суррогатными матерями и не смогли вовремя покинуть страну из-за карантина, чтобы отправиться к своим родителям, могут находиться в не известных нам условиях. Я направила запрос в департамент здравоохранения, в прокуратуру, чтобы была назначена проверка в роддомах на получение детей по доверенности, чтобы выявить, где находятся дети, в каком состоянии, — заявила омбудсмен.
Ярославская добавила, что все пять обнаруженных детей здоровы и развиваются по возрасту, один из них обладает ярко выраженными азиатскими чертами лица.
Ранее пятеро брошенных младенцев были обнаружены на северо-востоке столицы в одной квартире. Новорождённые находились без присмотра взрослых, а документы, найденные при них, были оформлены на китайском языке. Родители малышей пока не установлены.
Как писал NEWS.ru ранее, квартиру в Москве, где были найдены пятеро младенцев, хозяин сдал три года назад супружеской паре студентов. Москвич, по его словам, и предположить не мог, что трёшка на Аргуновской улице превратилась практически в роддом. При этом соседи утверждают, что въехала чуть ли не «китайская армия».
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