Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили 

Смотрите видео и узнайте о семье Василия Ливанова, сыгравшего знаменитого сыщика Шерлока Холмса в отечественной экранизации книг Конан Дойля. Актёр уже почти полвека состоит в счастливом браке, но вот сын Борис доставил ему немало хлопот. Наследник был осуждён и отбывал наказание, поэтому воспитанием его дочери занялись бабушка и дедушка. Какой стала внучка Василия Ливанова, которой сейчас уже 17, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября.