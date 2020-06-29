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Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о семье Василия Ливанова, сыгравшего знаменитого сыщика Шерлока Холмса в отечественной экранизации книг Конан Дойля. Актёр уже почти полвека состоит в счастливом браке, но вот сын Борис доставил ему немало хлопот. Наследник был осуждён и отбывал наказание, поэтому воспитанием его дочери занялись бабушка и дедушка. Какой стала внучка Василия Ливанова, которой сейчас уже 17, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября.
Дети , Видео , Звёзды , Василий Ливанов , Шерлок Холмс , Артур
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