Объявлена дата начала учебного года в России 

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов . Его слова приводит «Интерфакс».

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — сказал министр, подчеркнув, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. По ее словам, с высокой доли вероятности к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года. С этой целью служба подготовила специальные рекомендации для организации учебного процесса в школах. «Учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая», — заключила Попова.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.