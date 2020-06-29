Как понять, что он будет хорошим отцом

Если вы решились на пополнение в семье, убедитесь, что ваш партнер тоже к этому готов

Наверное, каждая женщина, прожив со своим мужчиной под одной крышей несколько лет, задумывается о пополнении в семье, однако определить насколько хорошим отцом будет ваш спутник довольно сложно. И тем не менее существуют признаки, которые помогут вам понять, есть ли надежда, что ваш мужчина станет прекрасным папой или нет. Об этом мы и поговорим.

На него можно положиться

Пусть ваш партнер и не идеальный мужчина, которых кстати не существует, но если он держит слово — это дорогого стоит. Нет ничего хуже мужчины, который заставляет каждый раз в нем разочаровываться: он забывает встретить вашу маму в аэропорту, опаздывает на встречу с вами в назначенное время, отказывается от своих слов, когда вы уверены, что он сдержит слово. Если вы можете доверять партнеру как себе, не сомневайтесь — процесс воспитания ваших будущих детей не будет сложным ни для вас, ни для него.

Он хорошо относится к чужим детям

Вы можете сделать определенные выводы, понаблюдав за тем, как ваш мужчина общается с детьми, допустим, своих родственников, а еще лучше — с детьми друзей. Он готов играть с ними, не повышая голос? Он — зачинщик активных игр? Решает конфликтные ситуации в детском хаосе? Хорошие новости: ваш мужчина станет прекрасным партнером для игр и понимающим папой для ваших общих детей.

Он спокоен

Мужчина, которого сложно вывести на эмоции, встречается нечасто, если вы узнали своего партнера, вас можно поздравить. Вероятность того, что в вашем доме будут крики и ругань по поводу разбросанных игрушек и кормлений пищащего ребенка по ночам сведется к минимуму. Выдержка важна не только для мамы, но и для отца, который принимает не меньшее участие в воспитании.

Он всегда находит время на вас

Сегодня трудно сохранять равновесие в личной жизни и бизнесе, нужно везде успеть и не каждый может с этим справиться. Для хорошего папы его дети всегда будут стоять на первом месте, конечно, если речь идет о серьезных ситуациях, когда нужно сделать решающий выбор. И этим выбором не должна стать работа. Если ваш мужчина трудоголик, его трудно «выгнать» из офиса поздним вечером, будьте уверены, даже появление детей не изменит его приоритеты.