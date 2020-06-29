Сирот отдавали педофилам: СМИ Германии обнародовали жуткую новость 

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В 60-х годах прошлого века множество беспризорных немецких мальчиков передали опекунам-педофилам, сообщили в Deutsche Welle.

Как оказалось, указанное преступное деяние проходило системно и называлось «экспериментом» на фоне сексуальной революции 60-х.

DW рассказало о двух из множества немецких граждан, которые и стали жертвами чудовищного «эксперимента».

"Они сломали жизнь", — рассказал мужчина под псевдонимом Марко, который с девяти лет проживал у назначенного ему опекуна-педофила, систематически насиловавшего ребенка.

"Я никогда не смогу окончательно это забыть", — признается другой пострадавший — Свен.

В издании пояснили, что такие как Марко, Свен и их ровесники, оказавшиеся беспризорными, стали жертвами «эксперимента» немецкого сексолога Гельмута Кентлера , в ходе которого детей, с разрешения властей, отдавали на воспитание педофилам.

Вопиющим является и то, что власти длительное время не реагировали на прорывавшиеся время от времени свидетельства сексуального насилия детей.

В DW написали также, что накануне группа ученых из университета Хильдесхайма опубликовала соответствующий доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования, молодежи и семьи берлинского Сената.

Сообщается, что на сегодня точное количество пострадавших детей установить не представляется возможным.