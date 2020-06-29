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Названа дата начала учебного года в российских школах 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названа дата начала учебного года в школах РФ
Фото: depositphotos.com
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебных год в школах России начнется 1 сентября. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам Сергея Кравцова, школьники начнут учиться в обычном режиме.
«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — заявил министр.
Он отметил, что в связи с этим в образовательных учреждениях России будут усилены меры эпидемиологической защиты.
До этого открытие школ прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала, что служба подготовила специальные рекомендации для организации учебного процесса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач высказался об открытии школ.
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Дети , Анна Попова , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор , Интерфакс
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