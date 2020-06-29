Названа дата начала учебного года в школах РФ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебных год в школах России начнется 1 сентября. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Сергея Кравцова, школьники начнут учиться в обычном режиме.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — заявил министр.

Он отметил, что в связи с этим в образовательных учреждениях России будут усилены меры эпидемиологической защиты.