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Яна Рудковская устроила «разборки» с мамой из-за сборов сына в Кисловодске 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Яна Рудковская устроила «разборки» с мамой из-за сборов сына в Кисловодске
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер Яна Рудковская в Instagram поделилась очередным забавным роликом со своей семьей. В этот раз в «главной роли» выступила ее 71-летняя мама Светлана Николаевна. На кадрах видео родительница смело заявляет, что с ребенком сидеть не будет. «А кто будет с ними сидеть?» — задалась вопросом Рудковская. «Вот свидетельство о рождении. Первая строчка», — резонно замечает Светлана Николаевна.
«Разборки с мамой. Бывает и такое. А у вас как? Просто интересно? В итоге на сборы в Кисловодск Саню везу я, несмотря на большой секретный проект и занятость 24/7 в нем».
Яна Рудковская Напомним, что детские годы Яна Рудковская провела в Барнауле в Алтайском крае. Родилась же будущая звезда в Казахстане. Ее мать была ранее медицинским работником. Она — невролог. А отец Александр Евгеньевич был военным летчиком. больше по теме «Вот тебе уже и 18, Колюня»: Рудковская в брендированной пижаме сделала редкий кадр со средним сыномЮноша предпочитает не появляться в профиле собственной матери. Отметим, что в ближайшее время сын Рудковской Гном-Гномыч отправится в Кисловодск, где под руководством отца будет усиленно тренироваться. Его родитель уже в южной здравнице проводит тренировки со своей группой перспективных фигуристов.
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Дети , Яна Рудковская
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