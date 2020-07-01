Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Свадьба через год»: дочь Одинцовой и Немцова сообщила о помолвке 

Teleprogramma.pro и ещё 5 17 часов назад
«Свадьба через год»: дочь Одинцовой и Немцова сообщила о помолвке
Фото: Teleprogramma.pro
Борис Немцов ушел из жизни в 2015 году. Политика застрелили в центре Москвы. Близкие до сих пор тяжело переживают эту утрату. У мужчины осталось много наследников. От романа с журналисткой Екатериной Одинцовой у него есть сын Антон и дочь Дина, а также подрастает наследница Софья от секретаря Ирины Королевой. Когда политический деятель погиб, выяснилось, что у него есть еще один внебрачный ребенок от Екатерины Ифтоди.
больше по теме Дочь Немцова в последний момент поменяла платье для бала «Татлер»Дина хотела быть в образе черного лебедя, но в итоге склонилась к более романтичному облику Золушки.
Наследники Немцова стараются держаться в тени. Известно, что его старший сын женился в 2018 году. Теперь собралась вступить в брак и его дочка от Одинцовой. 18-летняя Дина Немцова строит отношения со студентом ВМК МГУ Димитрием Матевосовым. Накануне парень успешно сдал сессию. По всей видимости, он решил, что откладывать важные дела нельзя и на следующий день сделал своей девушке предложение руки и сердца.
Дина сообщила о помолвке в соцсети. Она похвасталась скромным колечком с небольшим бриллиантом, которое теперь красуется на ее безымянном пальце. «Принимаю поздравления», — написала девушка.
По всей видимости, радостное событие произошло на лужайке. Дочка Немцова позировала на фоне зеленого газона. Поклонники стали поздравлять влюбленных и делать им долго совместной жизни. «Дина, безумно неожиданно! Но это прекрасно! Большой, трепетной, всеобъемлющей, преданной и осознанной любви!», «Это очень мило, поздравляем!», «Ничего себе! Поздравляю!», «Поздравляю Диночку! Избранник достойный. Умный и красивый молодой человек!» — стали комментировать пост подписчики.
Позже Дина показала своего жениха и сообщила, когда состоится торжество: «Всем спасибо за поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок».
Видео дня. Башаров снова оказался в центре скандала
Teleprogramma.pro: последние новости
«Союзмультфильм» собирается расширять аудиторию и создавать анимацию не только для детей «Союзмультфильм» собирается расширять аудиторию и создавать анимацию не только для детей Игры с папой: Тимати показал, как держит восьмимесячного сына на одной ладони Игры с папой: Тимати показал, как держит восьмимесячного сына на одной ладони Старшая дочь Павла Деревянко посвятила отцу стихи в честь его 44-летия Старшая дочь Павла Деревянко посвятила отцу стихи в честь его 44-летия
Женский форум
Дети , Красивые девушки , Борис Немцов , Екатерина Одинцова , Дина Немцова , Ирина Королева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена совокупляется на потеху стране»
«Жена совокупляется на потеху стране»
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение