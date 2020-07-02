Инцидент с выброшенным из окна и разбившим голову девочке мусором попал на видео 

Инцидент в подмосковном Красногорске с выброшенным из окна дома мусором, который разбил голову четырехлетней девочке, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На кадрах видно, как семья гуляет во дворе дома. В этот момент сверху на голову ребенку падает пакет с мусором. Девочка упала на асфальт, после чего к ней кинулась мать.

Девочку уже прооперировали, она находится в реанимации. Правоохранители проверяют информацию.

Как сообщалось ранее, дети выкинули мусор из окна дома на Бульваре Космонавтов. В пакете была стеклянная бутылка, которая упала прямо на голову ребенку.

По камерам видеонаблюдения удалось установить квартиру. В ней проживают мать с семилетним сыном. В этот день к мальчику приходили два друга из этого же подъезда. По предварительным данным, мусор выкинул кто-то из детей.