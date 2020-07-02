Почему дочь Владимира Познера оставила Россию 

Смотрите видео и узнайте, как живёт дочь телеведущего Владимира Познера. Екатерина появилась на свет в 1960 году в браке Владимира с филологом Валентиной Чемберджи. Екатерина в отличие от родителей предпочла не журналистику и филологию, а музыку. Она окончила консерваторию, получив дипломы пианистки и композитора. С 1990 года Екатерина проживает в Германии. Почему дочь Владимира Познера перебралась за границу, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Богомолов раскрыл вредные привычки Собчак.