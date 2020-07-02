Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему дочь Владимира Познера оставила Россию 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как живёт дочь телеведущего Владимира Познера. Екатерина появилась на свет в 1960 году в браке Владимира с филологом Валентиной Чемберджи. Екатерина в отличие от родителей предпочла не журналистику и филологию, а музыку. Она окончила консерваторию, получив дипломы пианистки и композитора. С 1990 года Екатерина проживает в Германии. Почему дочь Владимира Познера перебралась за границу, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Богомолов раскрыл вредные привычки Собчак.
Дети , Видео , Звёзды , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена совокупляется на потеху стране»
«Жена совокупляется на потеху стране»
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение